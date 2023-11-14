Бандерівці. Передова. Листопад 2023

«Коло» : внутрішня сила тіні

Уляна Мороз

Гастрольний проєкт передбачав, щоб привезти нашим за кордон «трішки України». Ми були в Європі і при цьому перебували в спільнотах Харкова, Одеси, Запоріжжя, Слов’янська, це була водночас своєрідна «подорож містами України».