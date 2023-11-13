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Кудін
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Віктор Кудін
Понеділок, Листопад 13, 2023 - 11:15
До теми
«Коло» : внутрішня сила тіні
Уляна Мороз
Гастрольний проєкт передбачав, щоб привезти нашим за кордон «трішки України». Ми були в Європі і при цьому перебували в спільнотах Харкова, Одеси, Запоріжжя, Слов’янська, це була водночас своєрідна «подорож містами України».
13.11.23
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Штука
627-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
12.11.23
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Україна
Збирання помаранчів
Василь МАХНО
Там пахне помаранча щоб звільнитись / із цвіту в зав’язь –Змушена змінитись / налившись соком й м'якоттю…
11.11.23
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Дискурси
626-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.
11.11.23
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Україна
Руська, 3
Юрко ПРОХАСЬКО
Сутінки сіялися не зверху, а снувалися знизу, як наростає стосик піску всередині клепсидри. Над темінню вулиць висіли каламутні жовті ліхтарі...
10.11.23
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Дискурси
625-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.
10.11.23
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Україна
Вона вже є
Тарас Прохасько
Нашу перемогу потрібно сприймати не як розгром ненависної імперії, а як чудо захищеної можливості бути собою. Для самого себе, бо більше нікому не мусимо бути потрібними
09.11.23
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Дискурси
Віктор Косенко – композитор, який випередив час
Галина Бабій
У Львові музиканти молодої генерації віолончеліст Гліб Сасько та піаністка Марія Клименко виконають твори Віктора Косенка, одного з найталановитіших і в той же час найзагадковіших українських композиторів ХХ століття.
09.11.23
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Штука