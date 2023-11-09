Царство свободи здобувається також сильним примусом над собою

Як українці жартують, щоб вижити

Lviv BookForum

Через гумор ми висміюємо страшні речі і від цього менше боїмося. Нема нічого більш гуманного за гумор. Коли перестаєм сміятися, зникає воля жити. Ось чому можна і треба жартувати в час війни!