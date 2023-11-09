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Царство свободи здобувається також сильним примусом над собою
М. Грушевський
До теми
Віктор Косенко – композитор, який випередив час
Галина Бабій
У Львові музиканти молодої генерації віолончеліст Гліб Сасько та піаністка Марія Клименко виконають твори Віктора Косенка, одного з найталановитіших і в той же час найзагадковіших українських композиторів ХХ століття.
09.11.23
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Штука
Як українці жартують, щоб вижити
Lviv BookForum
Через гумор ми висміюємо страшні речі і від цього менше боїмося. Нема нічого більш гуманного за гумор. Коли перестаєм сміятися, зникає воля жити. Ось чому можна і треба жартувати в час війни!
08.11.23
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Штука
623-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.
08.11.23
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Україна
Оскароносна Варвара із Харкова
Микола Шемет
У планах Музею видатних харків'ян є створити зал імені Варвари Каринської. Хоча під час війни більше доводиться перейматися розірваними трубами та батареями, заміною вибитих вікон, пакуванням експонатів тощо.
07.11.23
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Штука
Війна букв
Юрко ТИМЧУК
Знижують рівень цукру в крові українців 425 мільйонів доларів, якими Штати нам допоможуть. Переважна більшість іншої інформації повертає той рівень назад.
07.11.23
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Україна
622-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.
07.11.23
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Україна
Століття бабака
Марта Кузій
Митець став представником нашого суспільства, через нього створюється певний образ України. Це не завжди про арт – але ту роботу, яку нам століття заважали робити, мусимо завершити.
06.11.23
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Штука
621-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення.
06.11.23
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Україна