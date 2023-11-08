Архангел Михаїл

Оскароносна Варвара із Харкова

Микола Шемет

У планах Музею видатних харків`ян є створити зал імені Варвари Каринської. Хоча під час війни більше доводиться перейматися розірваними трубами та батареями, заміною вибитих вікон, пакуванням експонатів тощо.