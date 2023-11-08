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Архангел Михаїл
головна
Архангел Михаїл роботи Емілі Янг на території Нової церкви Святого Панкратія в Лондоні
Середа, Листопад 8, 2023 - 09:30
До теми
Оскароносна Варвара із Харкова
Микола Шемет
У планах Музею видатних харків`ян є створити зал імені Варвари Каринської. Хоча під час війни більше доводиться перейматися розірваними трубами та батареями, заміною вибитих вікон, пакуванням експонатів тощо.
07.11.23
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Штука
622-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.
07.11.23
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Україна
621-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення.
06.11.23
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Україна
Місія науковця і громадянина: поміж війною і репресіями
Мирослав Трофимук
Степанові Трофимукові, дослідникові літературного процесу Галичини і Західної Волині, перекладачеві і громадському діячеві, виповнилося б 100 років. Спогади сина
05.11.23
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Минуле
620-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.
04.11.23
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Україна
Російська національна ідея: вішати
Нікодем Щиґловський
У Калінінграді відкрили пам'ятник жодним чином не пов'язаному з історією Кеніґсберґа Муравйову, якого були прозвали "Вішатель"
04.11.23
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Минуле
Потяг 152
Василь МАХНО
Згадуватиму потяги, якими їздив у різних країнах, і фільми, які колись передивився, бо відчувши себе пасажиром, ти знаєш, на якій станції потрібно виходити
04.11.23
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Дискурси
Роман Шухевич: дзеркало парадоксів відродження
Олеся Ісаюк
Парадоксально: чи не найразючіша динаміка зросту симпатій до Романа Шухевича – у змішаних за мовною ознакою українсько-російських сім’ях
04.11.23
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Галичина