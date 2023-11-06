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Коли бачиш людину, що не має мудрості, зваж свої власні вчинки
Піфагор
До теми
Століття бабака
Марта Кузій
Артист тепер став транслятором, медіатором і представником нашого суспільства. Через нього в осіб, із якими він взаємодіє, створюється певний образ України. Це складно, виснажливо й не завжди про арт. Але ту роботу, яку нам століття трагічно заважали робити, мусимо завершити.
06.11.23
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Штука
621-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення.
06.11.23
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Україна
620-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.
04.11.23
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Україна
Російська національна ідея: вішати
Нікодем Щиґловський
У Калінінграді відкрили пам'ятник жодним чином не пов'язаному з історією Кеніґсберґа Муравйову, якого були прозвали "Вішатель"
04.11.23
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Минуле
Потяг 152
Василь МАХНО
Згадуватиму потяги, якими їздив у різних країнах, і фільми, які колись передивився, бо відчувши себе пасажиром, ти знаєш, на якій станції потрібно виходити
04.11.23
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Дискурси
Роман Шухевич: дзеркало парадоксів відродження
Олеся Ісаюк
Парадоксально: чи не найразючіша динаміка зросту симпатій до Романа Шухевича – у змішаних за мовною ознакою українсько-російських сім’ях
04.11.23
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Галичина
619-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.
04.11.23
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Україна
Режисерка Наталія Сиваненко дебютує «Паливом» у Львові
Атмосфера Блакитної зали щонайкраще передає настрій п’єси «Паливо»: місто, охоплене полум’ям війни, тваринні інстинкти виживання примушують чіплятися за останнє прекрасне, що може зігріти тіло (паливо від книг) і душу (роздуми над змістом прочитаного).
03.11.23
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Штука