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головна
Північне сяйво в неділю над Сумщиною. Фото - Цукр
Понеділок, Листопад 6, 2023 - 11:15
До теми
Століття бабака
Марта Кузій
Артист тепер став транслятором, медіатором і представником нашого суспільства. Через нього в осіб, із якими він взаємодіє, створюється певний образ України. Це складно, виснажливо й не завжди про арт. Але ту роботу, яку нам століття трагічно заважали робити, мусимо завершити.
06.11.23
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Штука
620-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 82 бойові зіткнення.
04.11.23
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Україна
Російська національна ідея: вішати
Нікодем Щиґловський
У Калінінграді відкрили пам'ятник жодним чином не пов'язаному з історією Кеніґсберґа Муравйову, якого були прозвали "Вішатель"
04.11.23
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Минуле
619-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.
04.11.23
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Україна
Режисерка Наталія Сиваненко дебютує «Паливом» у Львові
Атмосфера Блакитної зали щонайкраще передає настрій п’єси «Паливо»: місто, охоплене полум’ям війни, тваринні інстинкти виживання примушують чіплятися за останнє прекрасне, що може зігріти тіло (паливо від книг) і душу (роздуми над змістом прочитаного).
03.11.23
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Штука
Корені новітнього антисемітизму в Росії
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Події на Північному Кавказі 29 жовтня засвідчили народження нової хвилі антисемітизму в Росії. Прагнув її запустити Кремль чи ні – питання другорядне. Державна російська пропаганда зробила усе для стрімкого зростання ксенофобії серед своїх громадян.
03.11.23
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У світі
Про тишу і мовчання
Олег Яськів
Слова мають значення, вони надихають, ними освідчуються, сповідаються і пробачають. Але щоб почути себе, ми потребуємо тиші.
03.11.23
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Дискурси
618-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень.
03.11.23
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Україна