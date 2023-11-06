Століття бабака

Марта Кузій

Артист тепер став транслятором, медіатором і представником нашого суспільства. Через нього в осіб, із якими він взаємодіє, створюється певний образ України. Це складно, виснажливо й не завжди про арт. Але ту роботу, яку нам століття трагічно заважали робити, мусимо завершити.