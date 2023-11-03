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Ів Кляйн
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Ів Кляйн «Мовчання є золотим» (1960)
П'ятниця, Листопад 3, 2023 - 14:15
До теми
Режисерка Наталія Сиваненко дебютує «Паливом» у Львові
Атмосфера Блакитної зали щонайкраще передає настрій п’єси «Паливо»: місто, охоплене полум’ям війни, тваринні інстинкти виживання примушують чіплятися за останнє прекрасне, що може зігріти тіло (паливо від книг) і душу (роздуми над змістом прочитаного).
03.11.23
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Штука
Прем’єра музичної вистави DakhTrio «ТичинА: феномен добИ»
Хто він — великий поет чи пристосуванець? На хвилі відмови від усього радянського в українському суспільстві постає запитання:як сприймати Павла Тичину? Актори ДАХу — Ігор Димов, Софія Баскакова та Володимир Руденко — співають на це свою відповідь.
02.11.23
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Штука
617-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.
02.11.23
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Україна
Концерт, присвячений пам’яті Митрополита
У рамках циклу «Музичні вечори в музеї митрополита Андрея» 5 листопада відбудеться поетично-музичний вечір, присвячений пам’яті Митрополита – великого просвітителя і мецената.
01.11.23
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Штука
616-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.
01.11.23
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Україна
Тривожна валіза
Майкл Мишкало
Не знаю, що буде символом миру і перемоги та коли це буде. Можливо, відсутність того, до чого ми звикли за роки війни
31.10.23
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Дискурси
Львівська опера презентує альбом сценографії Євгена Лисика
Євген Лисик — митець з філософським симфонізмом, з могутньою й чітко окресленою індивідуальністю, з неординарно образним мисленням, з несподіваними творчими ідеями і невтомними пошуками, у центрі яких — пізнання людини і світу з вірою у його Божественне начало.
31.10.23
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Штука
А мали відбутися вибори
Юрко ТИМЧУК
Музи не мовчать, коли говорять гармати, а урнам, куди електорат має виливати своє волевиявлення, сказали заклеїти писки.
31.10.23
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Україна