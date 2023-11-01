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Без ядра горiх ніщо, так само як і людина без серця
Григорій Сковорода
До теми
616-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.
01.11.23
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Україна
Львівська опера презентує альбом сценографії Євгена Лисика
Євген Лисик — митець з філософським симфонізмом, з могутньою й чітко окресленою індивідуальністю, з неординарно образним мисленням, з несподіваними творчими ідеями і невтомними пошуками, у центрі яких — пізнання людини і світу з вірою у його Божественне начало.
31.10.23
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Штука
А мали відбутися вибори
Юрко ТИМЧУК
Музи не мовчать, коли говорять гармати, а урнам, куди електорат має виливати своє волевиявлення, сказали заклеїти писки.
31.10.23
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Україна
615-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.
31.10.23
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Україна
Слов՚янська весна восени – були такі дві країни
Нікодем Щиґловський
Чехословаччина та Югославія: 105 років тому здійснилися прагнення мільйонів слов'ян, постали дві згодом федеративні слов'янські держави
30.10.23
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Минуле
614-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
30.10.23
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Україна
Україна в новій архітектоніці Європи
Мирослав МАРИНОВИЧ
Мине короткий час, і в Європі знову запрацюють доцентрові сили, а ідея європейської єдності знову стане сильною, але вже на вищому рівні
29.10.23
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Дискурси
613-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
29.10.23
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Україна