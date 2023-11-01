Без ядра горiх ніщо, так само як і людина без серця

Львівська опера презентує альбом сценографії Євгена Лисика

Євген Лисик — митець з філософським симфонізмом, з могутньою й чітко окресленою індивідуальністю, з неординарно образним мисленням, з несподіваними творчими ідеями і невтомними пошуками, у центрі яких — пізнання людини і світу з вірою у його Божественне начало.