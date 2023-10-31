Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
дніпро. передова. жовтень. 2023
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2023 року
Вівторок, Жовтень 31, 2023 - 09:30
До теми
614-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
30.10.23
|
|
Україна
613-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
29.10.23
|
|
Україна
Місто приречених
Василь МАХНО
у цьому місті майже всі приречені усі покликані ба навіть гості – ми на карнавал прийдуть живі і мертві в одному напрямку та різними дверми
28.10.23
|
|
Дискурси
612-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
28.10.23
|
|
Україна
Непримиренність тепер
Олеся Ісаюк
Наші поразки і трагедії принаймні минулих ста років тригернуті війною. Аби ми почали пропрацьовувати цей аспект, треба, мабуть, параду українських військ по Красній площі. Бо така логіка маятника болю.
27.10.23
|
|
Галичина
Осіннє сольфеджіо
Юрко ПРОХАСЬКО
Покої повнилися випуклим й об’ємним осіннім духом сливок і яблук; у повному і прохолодному запаху дійшлості, в’язнучи в цій студенистій стиглості, линули звуки музики
27.10.23
|
|
Дискурси
611-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
27.10.23
|
|
Україна
3d-модель пам’ятки сакрального мистецтва
Завдяки технологіям фотограметрії та лазерного сканування із тисяч фотографій з різних ракурсів було створено максимально точну 3d-модель, щоб задокументувати церкву й іконостас у Старій Скваряві для істориків, архітекторів, мистецтвознавців та реставраторів.
26.10.23
|
|
Штука