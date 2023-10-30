Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Бойчук
головна
Дівчина біля дерева. Михайло Бойчук
Понеділок, Жовтень 30, 2023 - 10:15
До теми
613-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
29.10.23
|
|
Україна
612-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
28.10.23
|
|
Україна
Осіннє сольфеджіо
Юрко ПРОХАСЬКО
Покої повнилися випуклим й об’ємним осіннім духом сливок і яблук; у повному і прохолодному запаху дійшлості, в’язнучи в цій студенистій стиглості, линули звуки музики
27.10.23
|
|
Дискурси
611-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
27.10.23
|
|
Україна
3d-модель пам’ятки сакрального мистецтва
Завдяки технологіям фотограметрії та лазерного сканування із тисяч фотографій з різних ракурсів було створено максимально точну 3d-модель, щоб задокументувати церкву й іконостас у Старій Скваряві для істориків, архітекторів, мистецтвознавців та реставраторів.
26.10.23
|
|
Штука
Слухай сюди…
Тарас Прохасько
Іноді страшенно помиляєшся, бо чогось не знаєш. Іноді щось вигадуєш. А уява не може бути помилковою. Світ є таким, яким він здається
26.10.23
|
|
Дискурси
610-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.
26.10.23
|
|
Україна
Інтелектуальне мистецтво: вступ до маніфесту
Богдан Мисюга
Інтелектуальне мистецтво використовує фундаментальні знання, інноваційні ідеї та концепції для творення художнього образу. Воно може бути виражене у всіх можливих медіа, що охоплюють інтердисциплінарні практики, як у абстрактних, так і у фігуративних формах.
25.10.23
|
|
Штука