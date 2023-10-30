Інтелектуальне мистецтво: вступ до маніфесту

Богдан Мисюга

Інтелектуальне мистецтво використовує фундаментальні знання, інноваційні ідеї та концепції для творення художнього образу. Воно може бути виражене у всіх можливих медіа, що охоплюють інтердисциплінарні практики, як у абстрактних, так і у фігуративних формах.