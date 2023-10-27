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День української писемності та мови
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День української писемності та мови
П'ятниця, Жовтень 27, 2023 - 12:30
До теми
610-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.
26.10.23
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Україна
Інтелектуальне мистецтво: вступ до маніфесту
Богдан Мисюга
Інтелектуальне мистецтво використовує фундаментальні знання, інноваційні ідеї та концепції для творення художнього образу. Воно може бути виражене у всіх можливих медіа, що охоплюють інтердисциплінарні практики, як у абстрактних, так і у фігуративних формах.
25.10.23
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Штука
609-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
25.10.23
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Україна
Дострокові (не)депутати
Тарас Радь
8% депутатів місцевих рад Львівської області достроково склали повноваження. Аналіз змін у складі представницьких органів до і після повномасштабного вторгнення.
24.10.23
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Галичина
Дорога ид’хаті
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Просто я цю дорогу люблю іти ногами. А ще йду знати афин на мах, подивитися гриба у лісі, лисичок, бо й завтра, даст’ Биг, буде дорога
24.10.23
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Дискурси
«Садок вишневий коло хати». I.«Вечір на Україні»
Андрій Содомора
«Садок...» – особливий крок у світ вечорових настроїв. Тут немає роздумів, але кожен образ кличе у мандрівку стежками душевного простору
23.10.23
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Дискурси
Як реалізувати свої мрії
Сергій Смірнов
Усе наше спілкування, всі жарти, спогади і фотографії, все це тьмяніє у свідомості порівняно з тими емоціями, які вирували під час виступів Олександра Козаренка на сцені. Всі ми, безперечно, мали великий привілей бути слухачами цього Артиста.
23.10.23
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Штука
Ви не цікавитеся геополітикою?
Юрко ТИМЧУК
Для тих, хто ще не звик до того, що ми – центр глобуса, є прикра інформація: так, ми ним є, і нема на то ради.
23.10.23
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Україна