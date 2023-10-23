Музика – внеском у Перемогу

Аделіна Єфіменко

Українська композиторка Олена Ільницька ніколи не закінчує свої твори трагічно, бо пише музику про той світ, у якому хоче жити. Симфонічна поема з вокальним секстетом «To Victory» є її внеском у Перемогу.