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головна
У парк "Тузлівські лимани" прилетіла зграя з понад тисячі рожевих фламінго
Понеділок, Жовтень 23, 2023 - 10:45
До теми
606-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень.
21.10.23
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Україна
Світло
Іван Банах
Завершальна частина "Львівського піплзбуку" – метафоричної фасматогорії про дух контркультури, гіппі, рок’н’ролл і ще багато про що
21.10.23
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Минуле
З часів Марка Аврелія
Василь МАХНО
нікому писати про звитяги про поразки – вже нема наснаги а про сумніви – мабуть-таки не нам
21.10.23
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Дискурси
Музика – внеском у Перемогу
Аделіна Єфіменко
Українська композиторка Олена Ільницька ніколи не закінчує свої твори трагічно, бо пише музику про той світ, у якому хоче жити. Симфонічна поема з вокальним секстетом «To Victory» є її внеском у Перемогу.
21.10.23
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Штука
605-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень.
21.10.23
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Україна
Епохальні вибори в Польщі
Максим МУЛЯР
Польща стоїть на порозі зміни влади. За результатами останніх виборів консервативна партія «Право й Справедливість» мусить поступитися своїм місцем біля владного керма ліберальному альянсу на чолі з «Громадянською коаліцією».
20.10.23
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У світі
Цифрова колекція видань НТШ
Оксана Левицька, Надія Зубко
НТШ як академічна установа світового рівня подбало про створення друкарні, книгарні, бібліотеки і музею. Вони живили науку, освіту, літературу, культуру, а також ширили їхні здобутки серед українців. До диджитал-колекції увійшли книжки, видані від 1874 до 1913 років,
20.10.23
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Штука
Сцену «Стрих» заньківчани відкриють прем’єрою «Доця»
Вистава за романом Тамари Горіха Зерня «Доця» у режисурі Ігоря Білиця – неочікувано музична, драйвово-рокова, де самі актори – музиканти, а усі ми – свідки подій, про які хочеться кричати.
19.10.23
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Штука