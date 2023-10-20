Ураз гаснуть світла. Спантеличена, я відволікаюся від свого запеченого баклажана, щоб дізнатися з телефона годину. 21:00. До закриття закладу ще ген-ген. Здається, це просто концептуальний жест: завіса на дитяче – час на доросле. Коли я була школяркою, залаштункове невідоме вабило мене над усе: що відбувається після того, як мама, поцілувавши нас на добраніч і вимкнувши світло у нашій з братом спальні, повертається до своїх гостей? Півтораметровий коридорчик відділяє нашу кімнату від вітальні: молодший брат засинає майже миттєво, а я тихенько прочиняю двері й годинами стовбичу при шпарині заради сцен із нічного життя дорослих, що розгортаються переді мною, коли мама виходить за чимось на кухню і залишає двері відчиненими або при поверненні не закриває їх до кінця. До мене долітають уривки розмов про молодого актора місцевого театру – коханця маминої подруги Руслани; про підстаркуватого залицяльника і спонсора подруги Марії; про інтимні стосунки професорів університету, де працює мама, зі студентками; сміх та анекдоти на тему любовних інтрижок. Завжди приглушене освітлення, вино, коньяк, цукерки. Мама співає впівголоса або читає вірші. «Цілуй, цілуй, цілуй її, – / Знов молодість не буде!»¹ Я терплю навіть ненависний мені сигаретний дим. Одного разу мама сідає на коліна новому гостю, який одразу мені не сподобався своїм виразом дурнуватого щастя: її спина впівоберта до дверей, однією рукою вона обіймає його за шию, другу повільно запускає в його густу темну гриву, недбало відкинуту назад, і схиляється до його уст – прошита блискавкою незнаних відчуттів, я сахаюся й тікаю до ліжка. Сором, зачудування, ревнощі і – пізніше, вже в юності – заздрість до маминої сексуальності борюкалися в мені, аж поки я не віднайшла свою. Та навіть тепер, у спогадах, загадки маминого єства заворожують мене.

Забуваю, що збиралася розсмакувати жовту гущу, яка потекла з надрізу мого овоча, і роззираюся у напівтемряві. Підсвічене лише вуличними ліхтарями крізь вікна вздовж однієї стіни, все знайоме раптом постає химерним. Навпроти мене вже не барна стійка і полиці з алкоголем та келихами аж до стелі, а мерехтливе ґранд-панно – фон для театру тіней. У головних ролях – юні бармени в білих футболках і довгих чорних фартухах. Хто є хто серед публіки за столиками на двох, подекуди на трьох, по периметру залу – вже годі роздивитися, але кортить пофантазувати. Галас великої англомовної компанії, яка святкує чийсь день народження за кількома зсунутими докупи столами у центрі приміщення, підвищується на кілька октав. Спини, руки, голови, голоси витворюють злагоджену графічно-звукову інсталяцію. Вона нагадує мені «оммм», яке ми, разом вісімнадцятеро, співали на йога-ретриті кілька місяців тому: кожен у своєму темпі, тримаючись за руки й довільно пів години похитуючись.

Офіціантка з дредами, укладеними у ведмежі вушка, перехоплює мій погляд і запитально скидає підборіддям, чи щось потрібно. Я мило усміхаюся й махаю головою, що ні. Мені приємно, що вона зреагувала. Ресторан повний – кілька днів тому скасували посилений ковідний режим. У масках залишився лише персонал. Мабуть, усі довкола щеплені. Або перехворіли. Або молодість. Таке враження, що тут усі молоді, навіть ті, в кого сивина у волоссі.

Мій столик – біля навстіж відчиненого вікна. Надворі теж столики: за ними сидять стильно й по-літньому вбрані люди, вирази їхніх облич безжурні, й інтонації розмов не ріжуть вухо. Доглянутий собака з опущеними вухами лежить при стільці своєї господині й ліниво розглядається довкруги. Зараз я собі схожа на нього. Нас розділяє метрове підвіконня столітньої кам’яниці. Наприкінці травня сонце не відпускає день майже до 21:00. Спостерегти момент, коли вуличне освітлення доповнює його жевріння, – суцільна розкіш. «Довгота днів» – як книжка з правильною назвою, з якою носишся й наче вже знаєш, не читаючи, про що та оповідь.

Що ж, це Нью-Йорк. Справжній тобі Нью-Йорк. Тобто це «Зиґзаґ» на Рейтарській у Києві, але за атмосферою – це Нижній Мангеттен на зламі тисячоліть. Coffee Shop, Lot 61, Florent... Ця схожість ощасливлює мене, і я повертаюся до своєї страви.

Молода жінка крутить ножем і виделкою грильований чері. Його підвуглений бік тріснув, нутрощі випирають назовні. Жінка не наважується розрізати плід. Посуває його на виделку, обережно підносить до рота. Притискає зубами, ловить язиком теплу м'якоть і ковтає. Тоді пропускає шкірку крізь зуби й відпускає назад на виделку. Береться за спаржу під жовтим соусом.

Молода жінка має коротку стрижку. Вузькі плечі й худі кінцівки. Помітні півкулі грудей і сідниць. Овальне обличчя, ніс із горбинкою. Зелені очі й відкритий погляд. Чутливі вуста. Кілька нерівних верхніх зубів, через які комплексує: замість сміятися від душі, привчилася радше всміхатися із закритим ротом.

Ця молода жінка – я. Мені двадцять шість. Mercer Kitchen, SoHo, New York City – ресторан, відомий своїм темрявим антуражем. Я голодна і спрагла о цій пізній порі. Нью-Йорк навчив мене вечеряти коло 21:00. Спочатку робота, потім – усе інше. Залізне правило для цього міста.

Його ліва рука на моєму коліні. Він уже закінчив свій стейк. Його увага – на розмові за столом. Правою рукою він час від часу підносить келих, щоби пригубити червоного сухого. Я п’ю віскі з колою. Це мій Jack&Coke-період. Я – зануда. Четвертий рік працюю на одну фірму. Мої дні, що минають в офісі, схожі один на одного. Вечорами я замовляю той самий дрінк. Їм ту саму спаржу. Ношу штани одного бренду. Кохаю одного чоловіка.

Його рука на моєму стегні. Байдуже, що він весь у розмові. Його голос такий сексуальний, що я не вслухаюсь у зміст. А треба. Бо говорять про допомогу боснійським дітям, які постраждали у Війні в Югославії. З нами сьогодні американка, яка ще з 1993-го їздить у Боснію рятувати дітей, що були поранені чи втратили сім’ї. Не пам’ятаю її ім’я. Нічого особистого, просто не фіксую імена з першого разу. Мене представили як українку, начебто територіально близьку до трагедії на Балканах. Я ж близька до балканця обік мене. Віджартувалася, що українська дуже подібна до сербської і хорватської, значно більше, ніж до російської. Про трагедію я розумію мало: люди жили собі разом і раптом почали різати одне одного за релігійною ознакою. Мама пише, що сербам допомагала Росія. Тому сила була на їхньому боці. Шокуючі історії про вбивства і звірства звучать у новинах роками. Американські балканці за нашим столом не дискутують, на чиїм вони боці. Поруч сидять боснійський серб, хорват, босняк – православний, католик, мусульманин. Перший – музикант і текстильний магнат, другий – власник знакового мангеттенського ресторану, третій – продюсер фільмів. І ця американка. Вони планують, як вивезти на реабілітацію чергову групу дітей.

Його рука у мене між ногами. Де тече мій сік. Свіжий, густий. Усім смертям на зло. Сподіваюся, тема їхньої війни незабаром вичерпається, і ми втечемо кудись удвох. Останні два роки моє життя складається з очікувань його дзвінків. Він – клієнт моєї фірми. Живе на кілька міст, де розташовані офіси його бізнесу. Про його життя в Лос-Анджелесі я знаю тільки те, що він мені розповідає. А ще – з пліток однієї спільної субпідрядниці, Далії. Агентка виробників костюмних тканин, вона вважає, що шлях до бізнесу клієнта лежить через розуміння тонкощів його приватного життя. Сік тече з мене даремно: ми не породимо дитини, яку, не дай боже, треба буде колись вивозити на реабілітацію. Між нами немає сексу. Наші зустрічі в Нью-Йорку обмежуються вечерями на людях: справи-справи-справи. Вони завершуються за північ, коли ми шалено втомлені, а я ще й зазвичай захмеліла. Я принципово не їду до нього «покурити марихуану». Я – зануда: вже два роки чекаю запрошення на романтичне побачення. Прощаюсь і їду додому змивати свій сік.

Аж ось у Києві у «Зиґзаґ» заходить Саша. Тьмяне освітлення підсилює її сценічну зовнішність: висока струнка фігура, довге руде волосся, виразні, пропорційні риси лиця. Виглядає заледве на тридцять. На вулиці я б озирнулась за нею. Одягнена вона в темно-зелений кардиган майже до кісточок (я теж такий хочу). Ми стискаємо одна одну в обіймах. Достатньо довго, аби я відчула, яке пряме й тверде її тіло. Коли сідаємо, ловлю незрозумілу емоцію в її очах, наче вибачення за щось. Офіціантка з дредами підносить меню й хоче забрати мою тарілку.

— Це був крутезний запечений баклажан з яйцем пашот і… – поспішаю розхвалити Саші свій вибір, бо на тарілці залишилася лише напівсуха збабчена чорна шкірка і плями жовтої засохлої гущі. У келиху поряд ще трохи вина.

— Не можу дивитися на їжу, – тихим тоном перебиває мене Саша і відкладає меню, – вчора знову викликала швидку, а ліки виблювала. Вибач.

Ця молода жінка – ветеранка АТО, госпітальєрка, дружина кіборга, мати двох дітей. А ще – художниця, поетка, редакторка і ґострайтерка. Після поранення та численних контузій Саша не може спати й позбутися страшного болю голови. Два роки лікування не дали відчутних результатів. Звикати до цього, ніяких розумових та емоційних навантажень – висновок лікарів.

Отче що єси на небесах поясни!

скільки того шляху від куті і до колива

від нестачі олова

коли ти останній у списку

тож без ноги?

поясни мені Отче мій поясни

скільки від осені і до весни

мають народжуватися світи

Твого єдинорожденного Сина?²

Я мовчки виймаю з сумочки краплі з витяжки медичної коноплі, які привезла з Польщі, й ставлю на стіл ближче до Саші.

— Дякую, люба! Дві краплі під язик перед сном – і я можу функціонувати, – Саша грайливо потрясає коробочкою в піднятому кулаці й ховає її в свою торбу.

— Я дописала оповідання. «А якщо завтра війна?» називається.³ Поредагуєш? – питаю, аби її відволікти.

Ми познайомилися на літературних курсах у зумi. Формат такий, що кожен студент щотижня читає свій текст, 500–800 слів. У Сашиних віршах – мої питання, моя мука, мої смерті. Але вона рідко з’являється на заняттях. Десь через пів року нам випадає поспілкуватися наживо на Букфорумі в моєму рідному Львові. Саша – проїздом з Карпат, де вони, каже, вдвох із дев’ятирічним сином кілька днів слухали полонини. Вона не розповідає про колишню службу. Здоров’я хвилює її найбільше. І нерозуміння з боку чоловіка: «ты вечно больная», «ты постоянно в больнице», «ты уже достала своими диагнозами». Саша знову почала малювати, вперше після Майдану: «Малюнки поки важкі, але сподіваюся, що зможу вийти на щось легке й красиве». «Амазонка», – називаю я її. «На жаль, переможницею себе не відчуваю і не вважаю. Моя війна з власним тілом програна», – відповідає вона буденно.

Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран,

її книга мала б такий самий успіх, як тора або коран,

чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину,

і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну.⁴

Я не знаю, як без пафосу пояснити Саші, ким вона стала для мене. Ні, не програна, не кажи так, прошу! Ось ти тут, і тільки тобі я змогла розповісти про те, що живу, свідома загибелі людини в аварії, в якій я вижила, що мої ступні – і серце – назавжди залишилися покаліченими, що після маминої смерті в страшних муках від раку я подумки поділила для себе світ на тих, хто був свідком відходу близької людини, і на всіх решту, кому невідомий досвід передчасної втрати...

— Ясно, що поредагую, Яно, – Саша завжди рада допомогти. І продовжує якимсь іншим приреченим голосом: – Війна, на жаль, буде. А поки що маємо оце, – киває головою в бік вікна. – Дякую, що мене витягнула.

— Дякую, що підказала це місце. Коли вимкнули світло о 21:00, мене аж у Нью-Йорк перенесло, – я загадково закочую очі, а на її лиці проступає питання. Користаюся з нагоди:

— Саш, хоча б вишневий пиріг?

— Ну, давай.

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¹ «Чари ночі» – український романс за однойменною поезією Олександра Олеся, музика Василя Безкоровайного

² Єва Тур, «Несла свою ж ношу у своїй же утробі»

³ Йдеться про оповідання, яке вийшло у «Збручі» в листопаді 2021.

⁴ Сергій Жадан, «Декому краще вдаються приголосні»