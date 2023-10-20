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Даан Лемер
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Даан Лемер «Золота осінь» (2007)
П'ятниця, Жовтень 20, 2023 - 12:45
До теми
Сцену «Стрих» заньківчани відкриють прем’єрою «Доця»
Вистава за романом Тамари Горіха Зерня «Доця» у режисурі Ігоря Білиця – неочікувано музична, драйвово-рокова, де самі актори – музиканти, а усі ми – свідки подій, про які хочеться кричати.
19.10.23
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Штука
603-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.
19.10.23
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Україна
Музика славетних галичан
Марта Стецько
Два концерти Віоліни Петриченко показали, наскільки для піаніста є важливими майстерне володіння своїм виконавським апаратом та інструментом, розуміння нюансів стилю та задуму композитора, уміння невимушено підібрати дотик, вагу, динаміку та настрій.
18.10.23
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Штука
Видавничі осередки Львова і Львівщини
Культурне життя Львівщини завжди вирізнялося різноманіттям – тут поставали одні із найперших видавничих осередків, тут на початку двадцятого століття діяла “медіаімперія” Івана Тиктора, тут читачі мали запит на друковане слово і на дискусії довкола нього.
18.10.23
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Штука
Ковчег Україна: галерея українського мистецтва
Ярина ВИННИЦЬКА
У віртуальній галереї музейні шедеври сусідують з найкращими творами із закритих приватних колекцій, що вперше стануть доступними для громадськості. Особливий акцент колекції – Львівська школа живопису, адже куратори, упорядники, колекціонери проєкту – львів’яни.
18.10.23
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Штука
602-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.
18.10.23
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Україна
Людкевич. Спадщина
Стефанія Олійник
Меморіальний музей Станіслава Людкевича у Львові ініціював проєкт «Людкевич. Спадщина», що має за мету оцифрування фондів та новітнє видання творів одного із знакових композиторів української культури та довгожителя Львова.
17.10.23
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Штука
A якщо
Майкл Мишкало
A якщо я, ти, ви знав, знала, знали їх особисто? Як це – читати «загинув під час артилерійського обстрілу»? Знати, що це не змінити, що все це назавжди?
17.10.23
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Дискурси