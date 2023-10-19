Хлопці в "кікіморах". Передова. Жовтень. 2023

І «Рамштайн» в Брюсселі

Юрко ТИМЧУК

Поляки вибирають, кого з політиків клястимуть у найближчі роки, і програють у футбол молдованам, євреї згадують Голду Меєр і думають, що робити з Сектором Гази, а в Україні готуються до зими, яка традиційно прийде несподівано.