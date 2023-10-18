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Ґергард Ріхтер
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Ґергард Ріхтер «4096 кольорів» (1974)
Середа, Жовтень 18, 2023 - 15:45
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Сцену «Стрих» заньківчани відкриють прем’єрою «Доця»
Вистава за романом Тамари Горіха Зерня «Доця» у режисурі Ігоря Білиця – неочікувано музична, драйвово-рокова, де самі актори – музиканти, а усі ми – свідки подій, про які хочеться кричати.
18.10.23
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Штука
Музика славетних галичан
Марта Стецько
Два концерти Віоліни Петриченко показали, наскільки для піаніста є важливими майстерне володіння своїм виконавським апаратом та інструментом, розуміння нюансів стилю та задуму композитора, уміння невимушено підібрати дотик, вагу, динаміку та настрій.
18.10.23
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Штука
Ковчег Україна: галерея українського мистецтва
Ярина ВИННИЦЬКА
У віртуальній галереї музейні шедеври сусідують з найкращими творами із закритих приватних колекцій, що вперше стануть доступними для громадськості. Особливий акцент колекції – Львівська школа живопису, адже куратори, упорядники, колекціонери проєкту – львів’яни.
18.10.23
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Штука
Людкевич. Спадщина
Стефанія Олійник
Меморіальний музей Станіслава Людкевича у Львові ініціював проєкт «Людкевич. Спадщина», що має за мету оцифрування фондів та новітнє видання творів одного із знакових композиторів української культури та довгожителя Львова.
17.10.23
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Штука
І «Рамштайн» в Брюсселі
Юрко ТИМЧУК
Поляки вибирають, кого з політиків клястимуть у найближчі роки, і програють у футбол молдованам, євреї згадують Голду Меєр і думають, що робити з Сектором Гази, а в Україні готуються до зими, яка традиційно прийде несподівано.
17.10.23
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Україна
601-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 72 бойові зіткнення.
17.10.23
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Україна
На уродини композитора тиші
Марта Стецько
Творчість композитора Валентина Сильвестрова дуже суголосна натурі Віоліни Петриченко. Піаністка природно почувається у цій музиці, її відчуття динамічних відтінків та вміння дослухатися до тиші зачаровували публіку.
16.10.23
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Штука
600-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
16.10.23
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Україна