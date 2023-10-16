Хочеш жити для себе, живи для інших

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600-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
16.10.23
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Україна
Єврейський світ Незалежної України
Пінхас Павло Фішель
Ілюстрації до збірки віршів українською мовою Григорія Фальковича «Шалахмонеси» неодноразово експонувалися на художніх виставках, частково публікувалися у інших виданнях та розлетілися по світах вітальними листівками.
15.10.23
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Штука
599-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень.
15.10.23
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Україна
Бути з країною на одній хвилі
Валентина Мержиєвська, Марія Діденко
«ПереФарбований Лис» та літературні ігри: перечитай! Як перечитування нашої класики допомагає тут і тепер? Як переосмислення книжок змінює життєві стратегії? Як ігри за мотивами творів сприяють нам впоратися з викликами війни?
14.10.23
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Штука
Колесо Сансари
Іван Банах
Не все так зле. Тобі пощастило зачепитися за еволюційну галузку і зависнути на верхніх щаблях онтогенезу. Перспективу встеляє густа поволока
14.10.23
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Минуле
598-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень.
14.10.23
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Україна
Спузякова сторона
Юрко ПРОХАСЬКО
Скорбота завжди пронизана жовтим і яскравим жовтневим сяйвом, її настрій – настій ощадливого осіннього сонця.
13.10.23
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Дискурси
Альт в музеї митрополита Андрея.
Концертом альтової музики продовжується цикл «Музичних вечорів в музеї митрополита Андрея», ініційований о. Себастьяном Дмитрухом та Наталією Ревакович.
13.10.23
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Штука