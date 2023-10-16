Хочеш жити для себе, живи для інших

Бути з країною на одній хвилі

Валентина Мержиєвська, Марія Діденко

«ПереФарбований Лис» та літературні ігри: перечитай! Як перечитування нашої класики допомагає тут і тепер? Як переосмислення книжок змінює життєві стратегії? Як ігри за мотивами творів сприяють нам впоратися з викликами війни?