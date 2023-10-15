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Свободою не можна лише володіти. Її треба постійно здобувати
Іван Павло II
До теми
Єврейський світ Незалежної України
Пінхас Павло Фішель
Ілюстрації до збірки віршів українською мовою Григорія Фальковича «Шалахмонеси» неодноразово експонувалися на художніх виставках, частково публікувалися у інших виданнях та розлетілися по світах вітальними листівками.
15.10.23
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Штука
599-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень.
15.10.23
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Україна
Колесо Сансари
Іван Банах
Не все так зле. Тобі пощастило зачепитися за еволюційну галузку і зависнути на верхніх щаблях онтогенезу. Перспективу встеляє густа поволока
14.10.23
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Минуле
598-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень.
14.10.23
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Україна
Альт в музеї митрополита Андрея.
Концертом альтової музики продовжується цикл «Музичних вечорів в музеї митрополита Андрея», ініційований о. Себастьяном Дмитрухом та Наталією Ревакович.
13.10.23
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Штука
Польсько-українські стосунки з висоти пташиного польоту
Мирослав Маринoвич
«Вгору піднесіть серця»: нові і старі тривожні тенденції вимагають саме цього стану душі
13.10.23
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Дискурси
597-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 64 бойові зіткнення.
13.10.23
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Україна
Чи заважає танцівнику матня
Іван Монолатій
Настав найвищий час для коперниканського перевороту в українській гуманітаристиці, насамперед у царині вищої освіти
12.10.23
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Дискурси