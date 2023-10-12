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Передова. Жовтень. 2023
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2023 року
Четвер, Жовтень 12, 2023 - 00:00
До теми
Псальми війни
Твір Євгена Станковича є музичним документом страшного воєнного часу, який переживає Україна, він може стати холодним душем для тих, хто, можливо, змирився з цією війною. З нею не можна миритися. В ній можна лише спільно перемагати.
11.10.23
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Штука
Міжнародний форум Via Carpatia 2023
Живі зустрічі із військовими письменниками — серцевина цьогорічної Via Carpatia.Традиційно відбудеться вручення премії імені польського філософа та літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів».
10.10.23
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Штука
Прогресуюча глобалізація
Юрко ТИМЧУК
Тепер точно відомо – якщо спалахне конфлікт між прихильниками культу карго десь у Мікронезії чи сильно посваряться алеути з інуїтами, то і там «знайдуть» український слід
10.10.23
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Україна
594-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень.
10.10.23
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Україна
Жага творчости, або Не чекаючи на Ґодо
Ольга Полюхович
У центрі нової книжки Володимира Діброви – постаті митців та інтелектуалів: поети, професори, редактори, сценаристи, видавці, перекладачі, бібліотекарі й просто невідомі нікому автори з неабиякими амбіціями донести людям своє розуміння істини.
09.10.23
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Штука
593-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.
09.10.23
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Україна
Говорити пластикою тіла
10 жовтня у рамках Міжнародного театрального фестивалю "Золотий Лев - 2023" на сцені Львівського Академічного театру імені Леся Курбаса відбудеться показ вистав сучасного танцю від проєкту Говори тілом/Let The Body Speak.
08.10.23
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Штука
592-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.
08.10.23
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Україна