Повiльна постiйнiсть накопичує кiлькiсть, бiльшу вiд сподiваної

Жага творчости, або Не чекаючи на Ґодо

Ольга Полюхович

У центрі нової книжки Володимира Діброви – постаті митців та інтелектуалів: поети, професори, редактори, сценаристи, видавці, перекладачі, бібліотекарі й просто невідомі нікому автори з неабиякими амбіціями донести людям своє розуміння істини.