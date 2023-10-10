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Стрілець. Передова. Жовтень. 2023
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2023 року
Вівторок, Жовтень 10, 2023 - 10:45
До теми
Жага творчости, або Не чекаючи на Ґодо
Ольга Полюхович
У центрі нової книжки Володимира Діброви – постаті митців та інтелектуалів: поети, професори, редактори, сценаристи, видавці, перекладачі, бібліотекарі й просто невідомі нікому автори з неабиякими амбіціями донести людям своє розуміння істини.
09.10.23
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Штука
593-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.
09.10.23
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Україна
Говорити пластикою тіла
10 жовтня у рамках Міжнародного театрального фестивалю "Золотий Лев - 2023" на сцені Львівського Академічного театру імені Леся Курбаса відбудеться показ вистав сучасного танцю від проєкту Говори тілом/Let The Body Speak.
08.10.23
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Штука
592-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.
08.10.23
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Україна
Твори в міському просторі
У межах програми Київської бієнале “На периферії війни” дві мистецькі роботи представлені в міському просторі: аудіовізуальна композиція “Коли закінчиться довго і вічно триватиме” та телеміст між трьома барами (Харків, Берлін, Івано-Франківськ).
07.10.23
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Штука
Горня
Василь МАХНО
З фаянсу – із гірським тонким узором горнятко клаповухе і прозоре залишилось – сирітка – від сервізу
07.10.23
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Дискурси
Де живе дух контркультури?
Іван Банах
Нема сенсу переконувати когось, лиш би не впарювали туфту під виглядом елітарного мистецтва. Потрібна принциповість, і андеґраунд матиме свої шедеври
07.10.23
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Минуле
591-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 34 бойові зіткнення.
07.10.23
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Україна