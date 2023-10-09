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Осінній ранок на дніпрових островах у Києві. Фото – Іван Любиш-Кірдей
Понеділок, Жовтень 9, 2023 - 11:15
До теми
Жага творчости, або Не чекаючи на Ґодо
Ольга Полюхович
У центрі нової книжки Володимира Діброви – постаті митців та інтелектуалів: поети, професори, редактори, сценаристи, видавці, перекладачі, бібліотекарі й просто невідомі нікому автори з неабиякими амбіціями донести людям своє розуміння істини.
09.10.23
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Штука
Говорити пластикою тіла
10 жовтня у рамках Міжнародного театрального фестивалю "Золотий Лев - 2023" на сцені Львівського Академічного театру імені Леся Курбаса відбудеться показ вистав сучасного танцю від проєкту Говори тілом/Let The Body Speak.
08.10.23
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Штука
592-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.
08.10.23
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Україна
Твори в міському просторі
У межах програми Київської бієнале “На периферії війни” дві мистецькі роботи представлені в міському просторі: аудіовізуальна композиція “Коли закінчиться довго і вічно триватиме” та телеміст між трьома барами (Харків, Берлін, Івано-Франківськ).
07.10.23
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Штука
591-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 34 бойові зіткнення.
07.10.23
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Україна
Прогулянка, перформенс, виставка в Івано-Франківську
У зв’язку з новою фазою війни Росії проти України повноцінний проєкт бієнале у Києві здавався неможливим. Утім, бієнале таки відбудеться. Масштабніше, ніж колись: програма “На периферії війни” в Івано-Франківську пройде від 7 по 30 жовтня, а завершиться в Берліні 2024 року.
06.10.23
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Штука
Жовтневі мосяжі
Юрко ПРОХАСЬКО
До початку середньої осені довгий і темний наш коридор здобувався нарешті на повню єства. Наставала намацальна й неминуча очевидність: він, по суті, осінній
06.10.23
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Дискурси
Фатальна спікеріада в США
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Усунення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників вже встигли наректи політичним колапсом у США. Нас же цікавить, наскільки ця подія нашкодить Україні.
06.10.23
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У світі