Прогулянка, перформенс, виставка в Івано-Франківську

У зв’язку з новою фазою війни Росії проти України повноцінний проєкт бієнале у Києві здавався неможливим. Утім, бієнале таки відбудеться. Масштабніше, ніж колись: програма “На периферії війни” в Івано-Франківську пройде від 7 по 30 жовтня, а завершиться в Берліні 2024 року.