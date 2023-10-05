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Де виявлявся неспроможним розум, там часто допомагав час
Сенека
До теми
589-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.
05.10.23
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Україна
Віра як здатність до відбудови України майбутнього
Дзвенислава Новаківська
Майбутнє – це дуже персональна історія, бо його реалізація залежить від нашої готовності його відчувати, візуалізувати, втілювати і відповідати за цей шлях змін.
04.10.23
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Галичина
588-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 43 бойові зіткнення.
04.10.23
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Україна
Інституційна спроможність під час і після війни
Михайло САВЧИН
SWOT-перегляд Конституції вказує на незбалансованість владних відносин по двох лініях: летаргія парламентського контролю та спорадичність гарантій незалежності судів
03.10.23
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Україна
587-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.
03.10.23
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Україна
«Буває, іноді старий...»
Андрій Содомора
Про радість, а не про перелітну втіху: тішимося не раз чимось випадковим, несподіваним, навіть тим, що не мало б нас тішити. Радість же, справжня радість, – «річ поважна»
02.10.23
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Дискурси
Адаптація до нового
Юрко ТИМЧУК
Поступово звикаємо до нового календаря і взнаємо, що таке шатдавн і Фіцо. Коли карта ляже, то і до НАТО з ЄС притремося.
02.10.23
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Україна
30-й Lviv BookForum готує для відвідувачів 150 заходів!
Львівський міжнародний літературний фестиваль BookForum розпочнеться урочистим відкриттям 4 жовтня, а сам фестиваль триватиме від 5 до 8 жовтня, пропонуючи зустрічі з видавцями, українськими та чужоземними письменниками, інтелектуалами, журналістами та істориками.
02.10.23
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Штука