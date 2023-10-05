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Кераміка Ігоря Ковалевича на виставці "SOLIDUM-PLANUM" в галереї "Велес"
Четвер, Жовтень 5, 2023 - 11:00
До теми
588-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 43 бойові зіткнення.
04.10.23
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Україна
Інституційна спроможність під час і після війни
Михайло САВЧИН
SWOT-перегляд Конституції вказує на незбалансованість владних відносин по двох лініях: летаргія парламентського контролю та спорадичність гарантій незалежності судів
03.10.23
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Україна
587-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.
03.10.23
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Україна
Адаптація до нового
Юрко ТИМЧУК
Поступово звикаємо до нового календаря і взнаємо, що таке шатдавн і Фіцо. Коли карта ляже, то і до НАТО з ЄС притремося.
02.10.23
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Україна
30-й Lviv BookForum готує для відвідувачів 150 заходів!
Львівський міжнародний літературний фестиваль BookForum розпочнеться урочистим відкриттям 4 жовтня, а сам фестиваль триватиме від 5 до 8 жовтня, пропонуючи зустрічі з видавцями, українськими та чужоземними письменниками, інтелектуалами, журналістами та істориками.
02.10.23
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Штука
Злочин залишається злочином
Мирослав Чех
Єврейські жінки, діти, старші особи та й чоловіки гинули не тому, що були «комуністичними агентами», а тому, що були євреями.
02.10.23
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Галичина
586-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.
02.10.23
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Україна
Мандрівна студія перечитування нашої класики
Ігрова студія розвіює шкільні стереотипи щодо української літератури, надихає перечитувати українську класику в дорослому віці; надає вчителям інструменти для обговорення складних творів; пробуджує інтерес до авторів літературних творів, а також до історичного контексту їх написання.
01.10.23
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Штука