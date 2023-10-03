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Передова. жовтень 2023
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2023 року
Вівторок, Жовтень 3, 2023 - 10:45
До теми
30-й Lviv BookForum готує для відвідувачів 150 заходів!
Львівський міжнародний літературний фестиваль BookForum розпочнеться урочистим відкриттям 4 жовтня, а сам фестиваль триватиме від 5 до 8 жовтня, пропонуючи зустрічі з видавцями, українськими та чужоземними письменниками, інтелектуалами, журналістами та істориками.
02.10.23
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Штука
586-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.
02.10.23
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Україна
Мандрівна студія перечитування нашої класики
Ігрова студія розвіює шкільні стереотипи щодо української літератури, надихає перечитувати українську класику в дорослому віці; надає вчителям інструменти для обговорення складних творів; пробуджує інтерес до авторів літературних творів, а також до історичного контексту їх написання.
01.10.23
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Штука
585-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.
01.10.23
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Україна
Піплзбук
Іван Банах
«І цілий день, як той трухлявий пень, ти Шопенгауера з Кантом все читаєш». Про явище опору.
30.09.23
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Минуле
Спірні території
Василь МАХНО
Кожної весни мій дідо обходив наші межі й перевіряв наші камені, що їх позначали, щоби все – як належиться у цьому світі – було на своєму місці
30.09.23
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Дискурси
584-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 44 бойові зіткнення.
30.09.23
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Україна
Імперія страху пам’яті
Олеся Ісаюк
У свідомості колективного Заходу досі не урівняно нацизм і комунізм. І причина у тому, як болісним спадком Заходу і Сходу, помноженим на брак інформації, маніпулювала Росія у всіх її іпостасях.
29.09.23
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Галичина