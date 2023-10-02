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Революція на граніті
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33-я річниця Революції на граніті
Понеділок, Жовтень 2, 2023 - 12:30
До теми
585-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.
01.10.23
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Україна
Піплзбук
Іван Банах
«І цілий день, як той трухлявий пень, ти Шопенгауера з Кантом все читаєш». Про явище опору.
30.09.23
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Минуле
584-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 44 бойові зіткнення.
30.09.23
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Україна
Сіно на зиму
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Вертали д’хаті з сінокосів, натруджені і щасливі, що звергли сінце, що дощ не видоймив, що маржинка не ‘ме голодувати
29.09.23
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Дискурси
583-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.
29.09.23
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Україна
Доведено, що антиматерія не левітує
Антиматерія падає вниз, як звичайна матерія: нове дослідження розкрило вплив гравітації на невловимого двійника матерії.
28.09.23
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Наука
Уся ця їжа нас ще їсть…
Тарас Прохасько
Кількадесят незабутніх страв і трапез, всі вони – як друга сигнальна система. Не про калорії, а про свободу, вибір і випадок
28.09.23
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Дискурси
582-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.
28.09.23
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Україна