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День захисників і захисниць України
Неділя, Жовтень 1, 2023 - 12:00
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584-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 44 бойові зіткнення.
30.09.23
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Україна
Сіно на зиму
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Вертали д’хаті з сінокосів, натруджені і щасливі, що звергли сінце, що дощ не видоймив, що маржинка не ‘ме голодувати
29.09.23
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Дискурси
583-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.
29.09.23
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Україна
Доведено, що антиматерія не левітує
Антиматерія падає вниз, як звичайна матерія: нове дослідження розкрило вплив гравітації на невловимого двійника матерії.
28.09.23
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Наука
Уся ця їжа нас ще їсть…
Тарас Прохасько
Кількадесят незабутніх страв і трапез, всі вони – як друга сигнальна система. Не про калорії, а про свободу, вибір і випадок
28.09.23
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Дискурси
582-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.
28.09.23
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Україна
Бюджет культури
Володимир В'ятрович
Закономірно, що 1,7 трильйона гривень піде на потреби оборони. Але понад 48% видатків бюджету ідуть не на оборонні потреби, і фінансування культури становить лише 1/240 від цієї суми
27.09.23
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Україна
Карколомні пригоди галичанина
Юрій Винничук
Дивовижні пригоди по всій Австралії та Фіджі випали на долю нашого земляка, письменника і мандрівника, великого авантюрника
27.09.23
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Дискурси