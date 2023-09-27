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Рябчуку – 70
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нині Миколі Рябчуку 70 років
Середа, Вересень 27, 2023 - 21:15
До теми
580-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень.
26.09.23
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Україна
Таке скомпліковане
Юрко ТИМЧУК
Росіяни майже навчилися вимовляти українське слово «контрнаступ» і звикають до «прильотів» від Севастополя до Петербурга, притомні люди чекають виборів у Польщі.
25.09.23
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Україна
579-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 32 бойові зіткнення.
25.09.23
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Україна
578-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.
24.09.23
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Україна
Війна і життя
Віталій Портников
Навчитися цінувати кожний прожитий день. Не боятися позитивних емоцій. Жити. Не виживати.
24.09.23
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Дискурси
Спів-відповідальність
Василь МАХНО
Хіба людська психіка здатна підкоритися усвідомленню, що завтра твою країну спустошать, а родину розстріляють? Чомусь завжди хочеться оптимістичнішого вирішення.
23.09.23
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Дискурси
Справжня історія Рути й Арлекіна
Іван Банах
«Замок» «Львівського піплзбука»: історія про Сюзі та Джеґера, про змах хвоста Пернатого Змія та про пулярес на Краківському базарі.
23.09.23
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Минуле
577-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.
23.09.23
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Україна