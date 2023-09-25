Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
saltiv
головна
Двоє дітей на Старому Салтові в Харкові. Фото – Anadolu Agency/Getty Images
Понеділок, Вересень 25, 2023 - 12:45
До теми
578-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.
24.09.23
|
|
Україна
Справжня історія Рути й Арлекіна
Іван Банах
«Замок» «Львівського піплзбука»: історія про Сюзі та Джеґера, про змах хвоста Пернатого Змія та про пулярес на Краківському базарі.
23.09.23
|
|
Минуле
577-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.
23.09.23
|
|
Україна
Карабах: повернення
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Через 30 років Карабах повернувся під контроль Азербайджану. Що ознаменовують собою ці нові обставини на Кавказі? Куди поділася Росія?
22.09.23
|
|
У світі
Арфа, флейта і Соловій
У суботу, 23 вересня, вокальним речиталем знаменитої співачки Софії Соловій розпочинається наступний цикл «Музичних вечорів в музеї митрополита Андрея» (Львів, вул. Кривоноса, 1) в сезоні 2023 – 2024.
22.09.23
|
|
Штука
Коріння корупції
Максим Віхров
Еволюція – річ примусова: хочеш вижити – змінюйся. Тому саме тепер згуба корупції та правдива цінність спільного блага наочні, як ніколи доти. Це вже не гасла, а відчувана дійсність.
22.09.23
|
|
Дискурси
576-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 26 бойових зіткнень
21.09.23
|
|
Україна
«Контрасти»: Барвінський, Сильвестров, Скорик
Віоліна Петриченко
У сольній програмі «Діалог з тишею» центральне місце посідає Сильвестров— це особливий стан, майже як медитація, подорож звуками його музики в інший світ, де все стає кращим, тихішим і спокійнішим.
21.09.23
|
|
Штука