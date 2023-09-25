«Контрасти»: Барвінський, Сильвестров, Скорик

Віоліна Петриченко

У сольній програмі «Діалог з тишею» центральне місце посідає Сильвестров— це особливий стан, майже як медитація, подорож звуками його музики в інший світ, де все стає кращим, тихішим і спокійнішим.