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Львівський тиждень скульптури
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почався Львівський тиждень скульптури
Четвер, Вересень 21, 2023 - 23:15
До теми
«Контрасти»: Барвінський, Сильвестров, Скорик
Віоліна Петриченко
У сольній програмі «Діалог з тишею» центральне місце посідає Сильвестров— це особливий стан, майже як медитація, подорож звуками його музики в інший світ, де все стає кращим, тихішим і спокійнішим.
21.09.23
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Штука
Заньківчанський дебют режисера Давида Петросяна
Сюжет вистави «Земля»за твором Ольги Кобилянської торкається багатьох завжди актуальних тем, які особливо резонують в умовах теперішньої війни – відповідальності або ж конфлікту поколінь, котрі відчувають, плекають чи руйнують зв’язок із рідною землею.
20.09.23
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Штука
Людина прискорила вимирання видів у 35 разів
Даніель Медіавілла
Нове дослідження показує, що за минулі п'ять століть зникли 73 повноцінні гілки еволюційного дерева наших компаньйонів у Всесвіті
20.09.23
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Наука
574-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 24 бойові зіткнення
20.09.23
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Україна
Мій Памук
Наталя Талалай
Твори нобеліата Орхана Памука перекладені понад шістдесятьма мовами. Ця розмова видбулася з нагоди виходу в світ українського перекладу роману Орхана Памука «Чумні ночі», що його здійснила перекладачка з турецької Наталя Талалай.
19.09.23
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Штука
А їсти хочеться завжди
Юрко ТИМЧУК
У букмекерських конторах можна було б робити ставки: що станеться скорше – Кадиров піде показувати TikTok гуріям у джаннат аль-фірдаус чи африканці дочекаються відкриття «зернового коридору»
19.09.23
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Україна
573-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень
19.09.23
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Україна
Новий артцентр у Львові
Виставка, побудована за принципом новел на зв’язках між двома напрямками поглядів (один з них веде назад, до творів мистецтва, що були створені до вторгнення 2022 року, тоді як другий — зустрічається з іншими поглядами сьогоднішнього дня), стає місцем зустрічі, простором поширення переживань і думок.
18.09.23
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Штука