Людина не може бути створена без страждань, бо вона і мармур, і скульптор

Новий артцентр у Львові

Виставка, побудована за принципом новел на зв’язках між двома напрямками поглядів (один з них веде назад, до творів мистецтва, що були створені до вторгнення 2022 року, тоді як другий — зустрічається з іншими поглядами сьогоднішнього дня), стає місцем зустрічі, простором поширення переживань і думок.