Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів
Гельвецій
До теми
Заньківчанський дебют режисера Давида Петросяна
Сюжет вистави «Земля»за твором Ольги Кобилянської торкається багатьох завжди актуальних тем, які особливо резонують в умовах теперішньої війни – відповідальності або ж конфлікту поколінь, котрі відчувають, плекають чи руйнують зв’язок із рідною землею.
20.09.23
|
|
Штука
Мій Памук
Наталя Талалай
Твори нобеліата Орхана Памука перекладені понад шістдесятьма мовами. Ця розмова видбулася з нагоди виходу в світ українського перекладу роману Орхана Памука «Чумні ночі», що його здійснила перекладачка з турецької Наталя Талалай.
19.09.23
|
|
Штука
А їсти хочеться завжди
Юрко ТИМЧУК
У букмекерських конторах можна було б робити ставки: що станеться скорше – Кадиров піде показувати TikTok гуріям у джаннат аль-фірдаус чи африканці дочекаються відкриття «зернового коридору»
19.09.23
|
|
Україна
573-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень
19.09.23
|
|
Україна
572-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень
18.09.23
|
|
Україна
Vademecum лабіринтами історії
Мирослав Трофимук
Жанр рецензії вимагає «виловлювання бліх», але буває, коли рецензент не думає про блуди, одержуючи від книги інтелектуальне й естетичне задоволення
17.09.23
|
|
Минуле
571-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень
17.09.23
|
|
Україна
Історія, вичитана з листів, що вціліли
Іван Банах
Реконструйована з листів із фляшки в стіні сумна історія про ненаситного принца Осіана та кохання бідного Арлекіна.
16.09.23
|
|
Минуле