Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
БТР. вересень 2023
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Вересень 2023 року
Четвер, Вересень 21, 2023 - 07:30
До теми
Заньківчанський дебют режисера Давида Петросяна
Сюжет вистави «Земля»за твором Ольги Кобилянської торкається багатьох завжди актуальних тем, які особливо резонують в умовах теперішньої війни – відповідальності або ж конфлікту поколінь, котрі відчувають, плекають чи руйнують зв’язок із рідною землею.
20.09.23
|
|
Штука
Мій Памук
Наталя Талалай
Твори нобеліата Орхана Памука перекладені понад шістдесятьма мовами. Ця розмова видбулася з нагоди виходу в світ українського перекладу роману Орхана Памука «Чумні ночі», що його здійснила перекладачка з турецької Наталя Талалай.
19.09.23
|
|
Штука
А їсти хочеться завжди
Юрко ТИМЧУК
У букмекерських конторах можна було б робити ставки: що станеться скорше – Кадиров піде показувати TikTok гуріям у джаннат аль-фірдаус чи африканці дочекаються відкриття «зернового коридору»
19.09.23
|
|
Україна
573-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень
19.09.23
|
|
Україна
572-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень
18.09.23
|
|
Україна
Vademecum лабіринтами історії
Мирослав Трофимук
Жанр рецензії вимагає «виловлювання бліх», але буває, коли рецензент не думає про блуди, одержуючи від книги інтелектуальне й естетичне задоволення
17.09.23
|
|
Минуле
571-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень
17.09.23
|
|
Україна
Історія, вичитана з листів, що вціліли
Іван Банах
Реконструйована з листів із фляшки в стіні сумна історія про ненаситного принца Осіана та кохання бідного Арлекіна.
16.09.23
|
|
Минуле