БТР. вересень 2023

Заньківчанський дебют режисера Давида Петросяна

Сюжет вистави «Земля»за твором Ольги Кобилянської торкається багатьох завжди актуальних тем, які особливо резонують в умовах теперішньої війни – відповідальності або ж конфлікту поколінь, котрі відчувають, плекають чи руйнують зв’язок із рідною землею.