«Прямостоячий» Володимира Семківа

«Довбуш», але не фільм

Олеся Ісаюк

Є в українській белетристиці текст, який згадуєш при перегляді фільму "Довбуш" і залишається враження, що сценаристи та режисер його принаймні читали. Це “Опришки” Володимира Гжицького