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Доблесть не знає непрохідних шляхів
Овідій
До теми
Vademecum лабіринтами історії
Мирослав Трофимук
Жанр рецензії вимагає «виловлювання бліх», але буває, коли рецензент не думає про блуди, одержуючи від книги інтелектуальне й естетичне задоволення
17.09.23
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Минуле
571-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень
17.09.23
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Україна
Історія, вичитана з листів, що вціліли
Іван Банах
Реконструйована з листів із фляшки в стіні сумна історія про ненаситного принца Осіана та кохання бідного Арлекіна.
16.09.23
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Минуле
570-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Ягідного та Богданівки, Мар’їнки, Урожайного. Сили оборони за результатами наступальних (штурмових) дій мали успіх у районі Кліщіївки, Вербового та Новопрокопівки.
16.09.23
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Україна
Балетна прем'єра Львівської опери
23 та 24 вересня Львівська національна опера презентує першу прем’єру нового театрального сезону – балет «La fille mal gardée, або Даремна обережність» Петера Гертеля – один з найбільш життєрадісних, світлих та комедійних в історії балету.
15.09.23
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Штука
Мій неупереджений відгук на мою книжку
Мар'яна Прохасько
Вона – вхід і вихід, вона приймала і вона давала, вона перетворювала, вона писала текст. Текст як тіло. Нею я робила цю незбагненну роботу – писання
15.09.23
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Штука
Читаний у схроні
Богдан СМОЛЯК
Петро Сорока був і законодавцем, і опозиціонером до себе законодавця, і підзвітним ні першому, ні другому, ані будь-котрому іншому, а Всевишньому. Якби кожен із нас міг так себе «структурувати»...
15.09.23
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Галичина
569-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, в ході штурмових дій оволоділи Андріївкою.
15.09.23
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Україна