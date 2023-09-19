Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Передова. Вересень. 2023
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Вересень 2023 року
Вівторок, Вересень 19, 2023 - 07:00
До теми
Vademecum лабіринтами історії
Мирослав Трофимук
Жанр рецензії вимагає «виловлювання бліх», але буває, коли рецензент не думає про блуди, одержуючи від книги інтелектуальне й естетичне задоволення
17.09.23
|
|
Минуле
571-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень
17.09.23
|
|
Україна
Історія, вичитана з листів, що вціліли
Іван Банах
Реконструйована з листів із фляшки в стіні сумна історія про ненаситного принца Осіана та кохання бідного Арлекіна.
16.09.23
|
|
Минуле
570-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Ягідного та Богданівки, Мар’їнки, Урожайного. Сили оборони за результатами наступальних (штурмових) дій мали успіх у районі Кліщіївки, Вербового та Новопрокопівки.
16.09.23
|
|
Україна
Балетна прем'єра Львівської опери
23 та 24 вересня Львівська національна опера презентує першу прем’єру нового театрального сезону – балет «La fille mal gardée, або Даремна обережність» Петера Гертеля – один з найбільш життєрадісних, світлих та комедійних в історії балету.
15.09.23
|
|
Штука
Мій неупереджений відгук на мою книжку
Мар'яна Прохасько
Вона – вхід і вихід, вона приймала і вона давала, вона перетворювала, вона писала текст. Текст як тіло. Нею я робила цю незбагненну роботу – писання
15.09.23
|
|
Штука
Читаний у схроні
Богдан СМОЛЯК
Петро Сорока був і законодавцем, і опозиціонером до себе законодавця, і підзвітним ні першому, ні другому, ані будь-котрому іншому, а Всевишньому. Якби кожен із нас міг так себе «структурувати»...
15.09.23
|
|
Галичина
569-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, в ході штурмових дій оволоділи Андріївкою.
15.09.23
|
|
Україна