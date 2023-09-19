Передова. Вересень. 2023

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Богдан СМОЛЯК

Петро Сорока був і законодавцем, і опозиціонером до себе законодавця, і підзвітним ні першому, ні другому, ані будь-котрому іншому, а Всевишньому. Якби кожен із нас міг так себе «структурувати»...