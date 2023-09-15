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Сем Ґілліам
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"Сак 2", скульптура Сема Ґілліама
П'ятниця, Вересень 15, 2023 - 10:45
До теми
568-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону в районах Берестового, Білогорівки, Богданівки, Мар’їнки, Малої Токмачки, Вербового; Збройні Сили України мали частковий успіх у районах Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки
14.09.23
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Україна
567-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки та південніше Новодарівки; Збройні Сили України мали частковий успіх у районах Роботиного та Кліщіївки.
13.09.23
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Україна
Лиця
Олег Яськів
Ти ніде так не звертаєш уваги на обличчя, як тут, серед побратимів. Ти ще ніколи так близько і настільки вичерпно не пізнавав свій народ.
12.09.23
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Дискурси
566-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону в районах Новоселівського, Оріхово-Василівки, Кліщіївки, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Роботиного та Новоданилівки; Збройні Сили України мали успіх у районах південніше та південно-східніше Роботиного
12.09.23
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Україна
«А ми малими розійшлись...»
Андрій Содомора
Кобзареве слово, слово, яке торкається серця, оживляє його, воно, те слово, – кличе, щоб не вмирала душа наша, не вмирала воля
11.09.23
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Дискурси
Slava Ukraїni від Бориса Джонсона
Борис Джонсон
Інавгураційна промова експрем’єр-міністра Великої Британії при наданні йому звання Doctor Honoris Causa в Університеті ім. Франка
11.09.23
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Галичина
Коли вже нічого не дивує
Юрко ТИМЧУК
Сорочинський ярмарок у Львові чи Ялтинська конференція у Києві нікого не вражає; як і те, що цілий держсекретар США їздить до Києва, як на роботу, – то чого дивуватися, що колись всесильний олігарх у цюпі?
11.09.23
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Україна
Абсолютизм Барбіленду
Христина Дрогомирецька
Фільм Ґрети Ґервіґ пропонує макет суспільства ідеального дня, який має властивість безконечно повторюватись. Перед нами антиутопічне суспільство, де основна цінність – насолода і реалізація можливостей Барбі, що дещо нагадує суспільство, показане Олдосом Гакслі у «Чудовому новому світі».
11.09.23
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Штука