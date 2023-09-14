Воїн. Вересень 2023

Коли вже нічого не дивує

Юрко ТИМЧУК

Сорочинський ярмарок у Львові чи Ялтинська конференція у Києві нікого не вражає; як і те, що цілий держсекретар США їздить до Києва, як на роботу, – то чого дивуватися, що колись всесильний олігарх у цюпі?