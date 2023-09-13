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кафедра української мови
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175 років, як у Львівському університеті створена кафедра української мови
Середа, Вересень 13, 2023 - 12:45
До теми
566-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону в районах Новоселівського, Оріхово-Василівки, Кліщіївки, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Роботиного та Новоданилівки; Збройні Сили України мали успіх у районах південніше та південно-східніше Роботиного
12.09.23
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Україна
Коли вже нічого не дивує
Юрко ТИМЧУК
Сорочинський ярмарок у Львові чи Ялтинська конференція у Києві нікого не вражає; як і те, що цілий держсекретар США їздить до Києва, як на роботу, – то чого дивуватися, що колись всесильний олігарх у цюпі?
11.09.23
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Україна
Абсолютизм Барбіленду
Христина Дрогомирецька
Фільм Ґрети Ґервіґ пропонує макет суспільства ідеального дня, який має властивість безконечно повторюватись. Перед нами антиутопічне суспільство, де основна цінність – насолода і реалізація можливостей Барбі, що дещо нагадує суспільство, показане Олдосом Гакслі у «Чудовому новому світі».
11.09.23
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Штука
565-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках мають ініціативу, на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію.
11.09.23
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Україна
Лекція для щурів
Віталій Портников
Не можна знищити людину, здатну кожним своїм зовні непомітним вчинком змінити світ довкола себе. Справжня Росія, Росія тортур, знову зазнала поразки
10.09.23
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Дискурси
564-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу більше 30 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
10.09.23
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Україна
Ключ
Іван Банах
Вмурована в стіні старовинна пляшка з паперами, листами українською, польською і німецькою мовами 1867 року і безсонна ніч Стефана Малларме.
09.09.23
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Минуле
«Полум’я»: препарування ворожнечі
Олеся Ісаюк
Ця книга Юліана Радзикевича – незвичний із багатьох точок зору текст про Хмельниччину, про Україну після Берестечка.
09.09.23
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Галичина