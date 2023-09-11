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Колишні покоління лишили нам не стільки готові рішення питань, скільки самі питання
Сенека
До теми
Абсолютизм Барбіленду
Христина Дрогомирецька
Фільм Ґрети Ґервіґ пропонує макет суспільства ідеального дня, який має властивість безконечно повторюватись. Перед нами антиутопічне суспільство, де основна цінність – насолода і реалізація можливостей Барбі, що дещо нагадує суспільство, показане Олдосом Гакслі у «Чудовому новому світі».
11.09.23
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Штука
565-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках мають ініціативу, на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію.
11.09.23
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Україна
564-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу більше 30 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
10.09.23
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Україна
Ключ
Іван Банах
Вмурована в стіні старовинна пляшка з паперами, листами українською, польською і німецькою мовами 1867 року і безсонна ніч Стефана Малларме.
09.09.23
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Минуле
Orient Point
Василь МАХНО
змиває хвиля літо й нас і смужку крейди гудить джмеля прощальний бас й цикадні флейти
09.09.23
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Дискурси
«Полум’я»: препарування ворожнечі
Олеся Ісаюк
Ця книга Юліана Радзикевича – незвичний із багатьох точок зору текст про Хмельниччину, про Україну після Берестечка.
09.09.23
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Галичина
563-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.
09.09.23
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Україна
Перспективи проєкту Тримор'я і роль України в ньому
Максим МУЛЯР
Вторгнення Росії в Україну підтвердило багато занепокоєнь, які стояли за ініціативою Тримор'я. Тепер же участь у цій ініціативі України може надихнути її до нового життя
08.09.23
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У світі