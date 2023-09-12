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Танки на передовій. Вересень 2023
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Вересень 2023 року
Вівторок, Вересень 12, 2023 - 10:15
До теми
Абсолютизм Барбіленду
Христина Дрогомирецька
Фільм Ґрети Ґервіґ пропонує макет суспільства ідеального дня, який має властивість безконечно повторюватись. Перед нами антиутопічне суспільство, де основна цінність – насолода і реалізація можливостей Барбі, що дещо нагадує суспільство, показане Олдосом Гакслі у «Чудовому новому світі».
11.09.23
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Штука
565-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках мають ініціативу, на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію.
11.09.23
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Україна
564-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу більше 30 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
10.09.23
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Україна
Ключ
Іван Банах
Вмурована в стіні старовинна пляшка з паперами, листами українською, польською і німецькою мовами 1867 року і безсонна ніч Стефана Малларме.
09.09.23
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Минуле
Orient Point
Василь МАХНО
змиває хвиля літо й нас і смужку крейди гудить джмеля прощальний бас й цикадні флейти
09.09.23
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Дискурси
«Полум’я»: препарування ворожнечі
Олеся Ісаюк
Ця книга Юліана Радзикевича – незвичний із багатьох точок зору текст про Хмельниччину, про Україну після Берестечка.
09.09.23
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Галичина
563-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.
09.09.23
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Україна
Перспективи проєкту Тримор'я і роль України в ньому
Максим МУЛЯР
Вторгнення Росії в Україну підтвердило багато занепокоєнь, які стояли за ініціативою Тримор'я. Тепер же участь у цій ініціативі України може надихнути її до нового життя
08.09.23
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У світі