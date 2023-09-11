Перспективи проєкту Тримор'я і роль України в ньому

Максим МУЛЯР

Вторгнення Росії в Україну підтвердило багато занепокоєнь, які стояли за ініціативою Тримор'я. Тепер же участь у цій ініціативі України може надихнути її до нового життя