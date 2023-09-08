Різдво Пресвятої Богородиці

Ілюзія приналежності у фільмах Арі Астера

Христина Дрогомирецька

Фільми Арі Астера – це інтерпретація вини та провини у межах найменшої та найпершої соціальної структури, з якої походить суб’єкт, саме з цього осередку він здійснює комунікацію із суспільство загалом. «Сім’я» – визначальна.