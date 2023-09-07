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Бахмут. Серпень 2023
головна
Боєць 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Околиці Бахмута. Серпень 2023 року
Четвер, Вересень 7, 2023 - 09:00
До теми
«Український Зріз» — затакт до Конгресу Культури
Артпрограма цьогорічного Конгресу Культури — п’яте триєнале сучасного мистецтва «Український Зріз». Це спроба зафіксувати, яким є українське мистецтво тепер, коли реальність українців найбільшою мірою визначається війною.
06.09.23
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Штука
560-й день війни Росії в Україні. Хроніка
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках: за минулу добу 28 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
06.09.23
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Україна
Як високотемпературні надпровідники змінять науку
Революція високотемпературної надпровідності відкладається, але важливі й інші, крім температури, характеристики надпровідника
05.09.23
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Наука
Lebensborn, або Історія Надії
Марина Горбатюк
Спершу намагалися штучно підвищити рівень народжуваності в Третьому Райху, а вже під час Другої світової війни почалися викрадення світловолосих блакитнооких дітей зі Східної Європи, зокрема в Україні було викрадено до 100 000 дітей.
05.09.23
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Штука
559-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 29 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
05.09.23
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Україна
558-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка) та Запорізькому (Приютне) напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
04.09.23
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Україна
Ілюзія приналежності у фільмах Арі Астера
Христина Дрогомирецька
Фільми Арі Астера – це інтерпретація вини та провини у межах найменшої та найпершої соціальної структури, з якої походить суб’єкт, саме з цього осередку він здійснює комунікацію із суспільство загалом. «Сім’я» – визначальна.
03.09.23
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Штука
557-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
03.09.23
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Україна