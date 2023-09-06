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Маріо Баллокко
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«Концепція спотворення» Маріо Баллокко
Середа, Вересень 6, 2023 - 15:30
До теми
Lebensborn, або Історія Надії
Марина Горбатюк
Спершу намагалися штучно підвищити рівень народжуваності в Третьому Райху, а вже під час Другої світової війни почалися викрадення світловолосих блакитнооких дітей зі Східної Європи, зокрема в Україні було викрадено до 100 000 дітей.
05.09.23
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Штука
559-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 29 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
05.09.23
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Україна
558-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка) та Запорізькому (Приютне) напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
04.09.23
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Україна
Ілюзія приналежності у фільмах Арі Астера
Христина Дрогомирецька
Фільми Арі Астера – це інтерпретація вини та провини у межах найменшої та найпершої соціальної структури, з якої походить суб’єкт, саме з цього осередку він здійснює комунікацію із суспільство загалом. «Сім’я» – визначальна.
03.09.23
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Штука
557-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
03.09.23
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Україна
Суспільний договір
Олександр ЯБЧАНКА
Мало користі від закликів до якихось “нових суспільних угод”, коли потрібні верховенство права, продуктивні ідеї, стратегічно правильна політика, гідність, соціальне партнерство
02.09.23
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Дискурси
800 тисяч років тому популяція наших предків впала зі ста до однієї тисячі, людство було на грані невиникнення.
Новим аналітичним інструментом можна визначити розмір групи предків сучасних людей на основі генетичних послідовностей у їхніх нащадків
02.09.23
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Наука
Гімалаї для підлітків з Донбасу
Фільм Аліси Коваленко, що знімався протягом 3 років і до самого початку повномасштабного вторгнення, є ніжною одою Донбасу, яка оспівує нове покоління, готове впроваджувати зміни на своїй землі, але росія зруйнувала життя героїв.
02.09.23
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Штука