Даремне навчання без думки, небезпечна думка без навчання

Проїзд заборонено

Галина Грабовська

Щедрий жлоб, приїхавши в Карпати, 24 серпня вбирається в жовті шорти і синю футболку, винаймає квадроцикл, садить на нього свою жлобиху і своє жлобеня і пензлює з ними на якусь вершину, маючи в носі, що це національний парк