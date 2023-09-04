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Даремне навчання без думки, небезпечна думка без навчання
Конфуцій
До теми
558-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка) та Запорізькому (Приютне) напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
04.09.23
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Україна
557-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
03.09.23
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Україна
556-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу понад 45 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
02.09.23
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Україна
Фестиваль польотів
Іван Банах
«Замок» «Львівського піплзбука»: день пам'яті Джимі Гендрікса 1977 року, мрія про сейшн, сон 2003 року і райський сад
02.09.23
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Минуле
555-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (в районі Новоєгорівки) та Мар'їнському (в районі Мар’їнки) напрямках: за минулу добу понад 25 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
01.09.23
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Україна
Вілла з омаром
Юрко ПРОХАСЬКО
З депозитарію минулого в розколині часів, певні речі просто запали туди, загрузли там і не змогли бути відразу змиті й зметені безжальністю і безоглядністю доби
01.09.23
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Дискурси
Володимир Патик у галереї Shum
Проект «Колір Чорний» представляє добірку творів Володимира Патика у жанровому діапазоні від пейзажу та натюрморту до семантичної абстракції з яскраво вираженою інтонаційною палітрою, версіями авторської пластичної мови, композиційно-ритмічною організацією простору.
01.09.23
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Штука
Проїзд заборонено
Галина Грабовська
Щедрий жлоб, приїхавши в Карпати, 24 серпня вбирається в жовті шорти і синю футболку, винаймає квадроцикл, садить на нього свою жлобиху і своє жлобеня і пензлює з ними на якусь вершину, маючи в носі, що це національний парк
31.08.23
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Галичина