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Підготовка до контратаки під Бахмутом. 2023
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Фото: Сергій Нужненко. Бахмут. 2023 р.
Четвер, Серпень 31, 2023 - 00:15
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