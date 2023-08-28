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Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя
від Матвія 7:14
До теми
Благодійна вистава «Сніг у Флоренції»
30 серпня о 19:00 у Львові в храмі Гробу Господнього, що є нижнім храм Софії Премудрості Божої (вул. Козельницька, 2а) відбудеться благодійний показ вистави «Сніг у Флоренції» Шкільного театру УКУ « На Симонових стовпах».
28.08.23
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Штука
551-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 34 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
28.08.23
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Україна
550-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за добу більше 40 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
27.08.23
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Україна
Сакральна жертва
Віталій Портников
Кожний тоталітарний режим починає з чужих і потім упевнено знищує «своїх». Можна сказати, що Путін йде ва-банк. Але ніякого іншого виходу в нього однаково немає.
27.08.23
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Дискурси
Колодязь
Іван Банах
Тунель до Інституту безсмертя і космічної етики: важкий рок, коротка боротьба, стлумлений крик, хрип; останні агональні судоми. Світло.
26.08.23
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Минуле
Війна конотопського підлітка
Завтра, 27 серпня, до Львова приїде акторський тандем Руслана Горового й Дмитра Усова із виставою про війну «Чуваки не святкують, або Ukrainian» режисера Максима Голенка, теперішнього очільника Національного театру ім. Марії Заньковецької.
26.08.23
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Штука
549-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу 35 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
26.08.23
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Україна
Wagner Power?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Зі смертю Євгена Прігожина досить швидко закінчить свій безславний шлях і його ПВК «Ваґнер». І сподіваємося, з імені видатного композитора злетить ця негативна асоціація.
25.08.23
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У світі