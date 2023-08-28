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Фото - "За Збручем"
Понеділок, Серпень 28, 2023 - 11:30
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550-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за добу більше 40 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
27.08.23
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Україна
Колодязь
Іван Банах
Тунель до Інституту безсмертя і космічної етики: важкий рок, коротка боротьба, стлумлений крик, хрип; останні агональні судоми. Світло.
26.08.23
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Минуле
Війна конотопського підлітка
Завтра, 27 серпня, до Львова приїде акторський тандем Руслана Горового й Дмитра Усова із виставою про війну «Чуваки не святкують, або Ukrainian» режисера Максима Голенка, теперішнього очільника Національного театру ім. Марії Заньковецької.
26.08.23
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Штука
549-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за добу 35 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
26.08.23
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Україна
Саме так приходить зло
Олександр МОТИЛЬ
Не загортаймо слова у папірчики. Путін і його режим є злом. Вони визнають цей факт і насолоджуються ним.
25.08.23
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Дискурси
Wagner Power?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Зі смертю Євгена Прігожина досить швидко закінчить свій безславний шлях і його ПВК «Ваґнер». І сподіваємося, з імені видатного композитора злетить ця негативна асоціація.
25.08.23
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У світі
Дати театрам ляльок звучати на повну
Яна Титаренко
Головна режисерка Львівського театру ляльок ділиться думками щодо театрального процесу й розповідає про майбутню прем’єру цього сезону, виставу за п’єсою Андрія Бондаренка «Атомна русалка».
25.08.23
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Штука
548-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоєгорівка), Авдіївському (південніше Авдіївки) та Мар'їнському (північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки) напрямках: за добу 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
25.08.23
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Україна