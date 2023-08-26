«Humanity against Evil» Gaetano Cellini

Лекція Незалежності від Юрка Вовкогона

Лекція Незалежності — започаткований Інститутом стратегії культури у 2021-му формат до 24 серпня — дати, що означує відновлення незалежності України. Захід налаштований на фіксацію духу нашого часу і пошук того, що сьогодні може зміцнити нас в думках про завтра.