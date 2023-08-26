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«Humanity against Evil» Gaetano Cellini
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Гаетано Челліні «Людство проти зла»
Субота, Серпень 26, 2023 - 11:30
До теми
Війна конотопського підлітка
Завтра, 27 серпня, до Львова приїде акторський тандем Руслана Горового й Дмитра Усова із виставою про війну «Чуваки не святкують, або Ukrainian» режисера Максима Голенка, теперішнього очільника Національного театру ім. Марії Заньковецької.
26.08.23
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Штука
Wagner Power?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Зі смертю Євгена Прігожина досить швидко закінчить свій безславний шлях і його ПВК «Ваґнер». І сподіваємося, з імені видатного композитора злетить ця негативна асоціація.
25.08.23
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У світі
Дати театрам ляльок звучати на повну
Яна Титаренко
Головна режисерка Львівського театру ляльок ділиться думками щодо театрального процесу й розповідає про майбутню прем’єру цього сезону, виставу за п’єсою Андрія Бондаренка «Атомна русалка».
25.08.23
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Штука
548-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоєгорівка), Авдіївському (південніше Авдіївки) та Мар'їнському (північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки) напрямках: за добу 30 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
25.08.23
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Україна
Україна для словенців більше не перебуває в тіні Росії
Урош Есiх
За час війни на українській землі словенсько-українські відносини суттєво поглибилися. Символом цього є безкорислива допомога України Словенії під час нещодавньої повені
24.08.23
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У світі
Цілий світ знав його як «Italiano vero»
Нині у Мілані ховають Тото Кутуньо, ідола 80-х, найвідоміша пісня якого зайняла на фестивалі в Сан-Ремо лиш п'яте місце.
24.08.23
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Дискурси
Лекція Незалежності від Юрка Вовкогона
Лекція Незалежності — започаткований Інститутом стратегії культури у 2021-му формат до 24 серпня — дати, що означує відновлення незалежності України. Захід налаштований на фіксацію духу нашого часу і пошук того, що сьогодні може зміцнити нас в думках про завтра.
24.08.23
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Штука
547-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
«Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розіб'ються ворожі задуми. З Днем Незалежності, Україно!» (Валерій Залужний)
24.08.23
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Україна